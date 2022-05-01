6 مناطق أوكرانية تكمل زراعة الحبوب أوائل ربيع 2022 على الرغم من الحرب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الجمعة 29 أبريل نيسان، إن 6 مناطق في أوكرانيا أكملت زراعة الحبوب في أوائل الربيع على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضم أوكرانيا 24 منطقة، لكن لا توجد خطط لزراعة الحبوب في لوغانسك بالشرق بسبب القتال العنيف هناك.

وقالت الوزارة إن المزارعين زرعوا 175800 هكتار من القمح في الربيع و838500 هكتار من الشعير و116300 هكتار من البازلاء و144400 هكتار من الشوفان و774800 هكتار من الذرة، إلى جانب زراعة أراضٍ بمحاصيل أساسية أخرى.


وقالت الوزارة إن المساحات المزروعة قد تنخفض 20% هذا العام بسبب القتال مع القوات الروسية في العديد من مناطق البلاد.

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