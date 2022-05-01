ناسداك الأميركي يسجل أسوأ أداء شهري منذ 2008 في ابريل

هبطت الأسهم الأمريكية الجمعة وسجل مؤشر "ناسداك" أسوأ أداء شهري منذ عام 2008 إذ قاد سهم Amazon خسائر قطاع التكنولوجيا.

وفقد مؤشر داو جونز نحو 940 نقطة عند 32977 نقطة، بينما تراجع بنحو 3.9% على مدار أبريل الجاري.

فيما سجل مؤشر ناسداك أسوأ أداء يومي في 2022 وتراجع 4.17% أو بنحو 536 نقطة عند 12334 نقطة، بينما سجل خسائر شهرية بنحو 13.3% وهو أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر 2008.

أما مؤشر S&P500 فهبط بنسبة 3.63% عند 4131 نقطة، بينما سجل خسائر شهرية بنسبة 8.8% وهو أسوأ أداء شهري منذ مارس 2020.

وتلقى المستثمرون في أسواق الأسهم العديد من الأنباء السلبية على مدار الشهر الجاري، أبرزها ميل الاحتياطي الفدرالي نحو سياسية نقدية أكثر تشددًا، وارتفاع إصابات كورونا في الصين، والارتفاع الحاد لمعدل التضخم.

وهبط سهم Amazon بنحو 14% وهو أكبر تراجع يومي منذ 2006، بعدما أعلنت تسجيل خسائر في الربع الأول من العام الجاري.

وأعلن عدد كبير من شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع عن نتائج أعمالهم عن الربع الأول من العام الجاري.

وبعدما أعلنت نصف الشركات المدرجة في مؤشر S&P500 عن نتائج أعمالها المالية عن الربع الأول حتى الآن، فإن 80% من تلك الشركات سجلت أرباحًا أعلى من التوقعات.