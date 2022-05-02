عاجل.. بث مباشر لصلاة عيد الفطر 2022 من الحرم المكي

بدأت قبل قليل صلاة الفجر في الحرم المكي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقدم لكم بثا مباشرًا لصلاة العيد.

قالت الإمارات العربية المتحدة، والمملكة السعودية، أن أمس الأحد، هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون اليوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في دولة الإمارات، أن يوم الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، حسب ما نشرته وكالة "وام".

وأضاف وزير العدل رئيس اللجنة، عبدالله النعيمي، في بيان، إن "اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال".