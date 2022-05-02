عاجل.. الرئيس السيسي يصلي عيد الفطر 2022 بمسجد المشير طنطاوي

أخبار مصر
السيسي يصلي عيد الفطر
السيسي يصلي عيد الفطر 2022
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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في صلاة عيد الفطر المبارك 2022، من مسجد المشير طنطاوي.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن أمس الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.  

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