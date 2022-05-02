بث مباشر لصلاة عيد الفطر 2022 من مسجد المشير طنطاوي بحضور السيسي

أخبار مصر
الرئيس السيسي يؤدي
الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر
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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في صلاة عيد الفطر المبارك 2022، من مسجد المشير طنطاوي.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن أمس الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.  

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

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