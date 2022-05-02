خطيب صلاة عيد الفطر: أهل الله قلوبهم طاهرة (فيديو)

أخبار مصر
الشيخ سيد عبد الباري
الشيخ سيد عبد الباري
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قال الدكتور الشيخ سيد عبد الباري من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، إن العفو صفة من صفات الله تعالى، ولا تشرق صفات الله في قلب المؤمن إلا بشرطين وهما التعلق والتخلق، مشيرًا إلى أنه يجب تقديم الإحسان إلى الصالحين، والعفو لغير الصالحين.

وأضاف "عبدالباري"، في خطبة عيد الفطر 2022 من مسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أهل الله قلوبهم طاهرة ومجالسهم عامرة بذكر الله، أما الأشقياء فهم ليس كذلك.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، في صلاة عيد الفطر المبارك 2022، من مسجد المشير طنطاوي.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن أمس الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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