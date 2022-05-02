عاجل.. السيسي يحتفل بعيد الفطر 2022 مع أسر الشهداء

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السيسي يحتفل بعيد
السيسي يحتفل بعيد الفطر مع أسر الشهداء
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احتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بعيد الفطر المبارك 2022، مع أسر شهداء الجيش والشرطة من مركز المنارة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، في صلاة عيد الفطر المبارك 2022، من مسجد المشير طنطاوي.

وأعرب الدكتور الشيخ سيد عبد الباري من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشري عن تهنئته بالعيد لشعب مصر الكريم، والجنود الذين يحرسون الحدود، وهم خير أجناد الأرض، موضحًا: "لهم منا خالص التهنئة والتقدير والتحية".

وأضاف "عبدالباري"، في خطبة عيد الفطر 2022 من مسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه للرئيس: "ولحضرتك أيها القائد العظيم والزعيم النبيل، وندعوا الله أن يحفظك من كيد الكائدين، ويسلمك من كل أنواع الشرور والأذى".

وتابع، أن العفو صفة من صفات الله تعالى، ولا تشرق صفات الله في قلب المؤمن إلا بشرطين وهما التعلق والتخلق، مشيرًا إلى أنه يجب تقديم الإحسان إلى الصالحين، والعفو لغير الصالحين، مضيفًا: أن أهل الله قلوبهم طاهرة ومجالسهم عامرة بذكر الله، أما الأشقياء فهم ليس كذلك.

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