مشاري راشد لـ المصريين: بعتبر نفسي واحد منكم

وجه مشاري راشد التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع المصريين، معربا عن شكره للرئيس الذي وجه له الدعوة للمشاركة في احتفالات عيد الفطر بمصر، قائلًا: "اعتبر نفسي واحد منكم وسعيد إني احتفل معكم بالعيد".

وتابع: “هذا البلد العظيم له فضل عليا شخصيًا، وعلى الدنيا كلها”.

وشارك مشاري راشد، وكريم محمود عبدالعزيز، وشيري عادل، في عرض فني في احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بعيد الفطر المبارك 2022، مع أسر شهداء الجيش والشرطة من مركز المنارة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، في صلاة عيد الفطر المبارك 2022، من مسجد المشير طنطاوي.

وأعرب الدكتور الشيخ سيد عبد الباري من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشري عن تهنئته بالعيد لشعب مصر الكريم، والجنود الذين يحرسون الحدود، وهم خير أجناد الأرض، موضحًا: "لهم منا خالص التهنئة والتقدير والتحية".