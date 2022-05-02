السيسي يكشف عن المواقف الحقيقية مع خيرت الشاطر: قعد 45 دقيقة يهدد بالقتل

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بعض المواقف الحقيقية التي عرضت في مسلسل الاختيار 3، مشددًا على أن محمد مرسي بالفعل هدد بالعنف في حالة عدم إعلان فوزه بالانتخابات.

وأضاف الرئيس خلال كلمة في الاحتفال اليوم الاثنين، بعيد الفطر المبارك 2022، مع أسر شهداء الجيش والشرطة من مركز المنارة، أن خيرت الشاطر جلس معه أكثر من مرة وهدد بالعنف، وفي إحدى المرات "قعد 45 دقيقة يهدد بالقتل والعنف".

وأعرب الرئيس عن شكره لكل صناع العمل.