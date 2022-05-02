السيسي عن مسلسل الاختيار 3: "محدش في مكاني يقبل يتعمل الكلام ده وهو موجود"

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصناع مسلسلي "الاختيار 3"، و"العائدون"، قائلًا: "العمل الدرامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار.. أنتوا متعرفوش أنتوا عملتوا إية.. وكنا حريصين لآخر لحظة ميكونش فيه تصادم، وحتى عند كتابة البيان لم نكتب فيه عزل رئيس ولا جماعة إرهابية".

وأضاف الرئيس خلال كلمة في الاحتفال اليوم الاثنين، بعيد الفطر المبارك 2022، مع أسر شهداء الجيش والشرطة من مركز المنارة: "محدش في مكاني يقبل إن الكلام ده يتعمل وهو موجود.. لكن أنا قولت عشان كل كلمة وكل موقف ميبقاش فيها كدبة واحدة.. إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صادقا".

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