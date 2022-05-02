لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتسويق هذا الثنائي

بوابة الفجر
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أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح برحيل بيرسي تاو وميكيسون لاعبا الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نهاية الموسم الحالي.

وطالبت اللجنة بالاستغناء عن خدمات الثنائي نهاية الموسم والتعاقد مع عناصر قوية لتدعيم الخط الهجومي بعدما ظهر بيرسي تاو وميكيسون بمستوي غير مقنع منذ انضمامهما للمارد الأحمر.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا بهدف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المحدد لها السبت المقبل الموافق ٧ مايو على ملعب السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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