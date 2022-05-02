كحكة الشعر الأبرز.. تسريحات تناسب إطلالتك أول يوم العيد

تتصدر تسريحات الشعر تريند جوجل، حيث تبحث الفتيات عن تسريحات يمكن القيام بها أول أيام عيد الفطر المبارك، وعن تسريحات تناسب إطلالتك أول يوم العيد، هناك ذيل الحصان وكحكة الشعر الأكثر موضة هذا العام، والشعر الغجري يعتبر من أبرز إطلالات عام 2022.

ويمكن تنفيذ تسريحات الشعر في المنزل قبل الخروج منه للاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على كافة التفاصيل حول هذا الأمر:

كحكة الشعر:

هي تسريحة سهلة التنفيذ خاصة وأنها تناسب الفتيات اللائي يفضلن ارتداء فساتين رقيقة ذات الألوان المبهجة، وعليهن تسريح الشعر واستخدام مشابك الشعر منعا لتفكيك الكحكة.

ذيل الحصان:

مازالت تتربع على عرش التسريحت، فهي بالرغم من كونهاتسريحة قديمة إلا أنها تصبح موضة كل عام، وموضتها لا تنتهي ابدا، وذيل الحصان المرتفع، هي تسريحة مناسبة جدًا للفتيات والسيدات داخل المنزل أو في نهار العيد.

الضفائر الرأسية:

تسريحة الضفائر الرأسية، من الممكن أن تصمم على شكل تقسيم الشعر إلى نصفين بالطريقة الأفقية وعمل ضفيرة فوق ثم ضفيرة تحت، ويتركان منفصلتان أو يتم دمجهما.

الشعر الغجري:

يسهل عمله عن طريق القيام بتجفيف الشعر بالسشوار جيدا ووضع مرطب وبلسم للشعر مناسبان وربط الشعر بالتوكة والمشابك الخاصة به.

القصة البسيطة

تعتبر القصة البسيطة من التسريحات المفضلة لدى معظم الفتيات ويمكن بعد عمل القصة تجميعها ربطها مع الشعر في الخلف كنوع من التغيير في الإطلالة.