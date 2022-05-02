بعد ارتفاعها اليوم.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم وغدا.

وعن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك وثاني أيام العيد، أكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة خلال اليوم الأول والثاني.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها عن طقس اليوم، أنه تتراوح درجة الحرارة بين 33: 34 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد في اليوم الأول.

كما حذرت الأرصاد الجوية من أن الرياح تمتد إلى باقي الأنحاء الشمالية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وعن موعد انخفاض درجات الحرارة، أي عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، تعود الأجواء إلى حالتها الطبيعية يوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس اليوم

طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

مائل للبرودة على السواحل الشمالية ليلا

معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليلا

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 17 درجة