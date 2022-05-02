تعرف على أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

يتناول المصريون في عيد الفطر المبارك الكحك والبسكويت والبيتي فور، بكميات كبيرة، ويقومون بتجهيزة في المنزل بالسمن البلدي واللبن والدقيق ويحصل على سعرات حرارية كبيرة، أو يقومون بشرائه من محال الحلويات وأيضا يكون ذو سعرات حرارية كبيرة، ولا يعرفون حجم الأضرار الصحية الناتجة عن تناول كعك العيد بكميات كبيرة وخاصة بعد الخروج من الصيام وشهر رمضان الكريم.

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية لمتابعيها لكرام في النقاط التالية، أضرار صحية ناجمة من الإفراط في تناول كحك العيد

1- الإفراط في تناول كحك العيد يسبب الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم، تنتج بسبب تناول كعك العيد بأنواعه وبكميات كبيرة والبسكويت أيضا والبيتي فور، نظرا لما يحتويه من دهون وسكريات ومسلي ودقيق، ومكونات كحك العيد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، لذا ينصح بلحذر في تناوله.

2- الإكثار من تناول الكعك يزيد من نسبة السكر في الدم، وعلى مرضى السكر الامتناع عن تناوله، نظرا لم يسبب إجهادًا كبيرًا للبنكرياس، ولا يفيد مرضى السكر.

3- يخزن الجسم الدهون التي تحتويها حلوى العيد على هيئة كوليسترول وشحوم، ما يسبب مشاكل لمرضى القلب والكبد، لذا ينصح بعدم الافراط في تناوله وتناول كميات بسيطة.

4- يؤثر الإفراط في تناول كعك العيد والبسكويت والبيتي فور على مريض القاولون العصبي، لأنه يتسبب في حدوث ارتجاع في المريء، والشعور بالانتفاخ، لامتلاء المعدة بالمواد الدهنية، لذا يجب مريض القولون أن يحافظ على صحته ولا يتناول بكميات كبيرة.