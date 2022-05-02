محمد رمضان يصل جدة استعدادًا لإحياء حفل عيد الفطر

الفجر الفني
محمد رمضان
محمد رمضان
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أعلن الفنان محمد رمضان عن وصوله لمدينه جدة استعدادًا لإحياء حفله الغنائي هناك، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له أثناء وصوله للسعودية، وعلق عليه قائلًا: "الوصول للمدينة الغالية جدة في المملكة الغالية السعودية استعدادًا لافتتاح موسم جدة بحفلتي غدًا بإذن الله".

وفي سياق آخر، طرح الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية،  أغنية جديدة بعنوان "عاملين جامدين" من مسلسل "المشوار"، الذي شارك به في موسم دراما رمضان 2022، وهي من كلمات وألحان إسلام سيندي.

حفل محمد رمضان في جده
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