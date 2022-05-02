كفاية صنف واحد في النكد



صاحبة مشكلة النهاردة باعتالي بتقول كلام غريب جدا،

انا متجوزة جديد ونفسي اثبت وجودي بين عيلة جوزي وقدام جوزي كمان.. فقلت بما اننا على دخلة عيد اعمل للعيلتين عزومة فظيعة وكبيرة.. قمت حضرت قائمة طلبات من جوزي عشان ابدا اجهز من دلوقتي.. ومن ضمن الطلبات شوية تشكيلة من اللحوم.. استغليت فرصة إنه بيصحى من النوم مش مركز عشان اديله الورقة الطلبات من غير ما يقاوح معايا في التفاصيل.. كان من ضمن الطلبات ٢ بطة وحمام وديك رومي و٤ كيلو بيفتيك دة غير باقي الحاجات.. قام فعلا من النوم والغريب إنه اخد ورقة الطلبات معاه في الحمام.. غاب قوي قلت معلش يمكن عنده وعكة جوة.. لكن الحقيقة لأ.. دة كان عنده اعتراض على كل اللحوم دي خصوصا ان عدد العيلتين مش كبير.. بصراحة حاولت اقنعه ودك ابدا قافش مايجيب البيفتيك ويقولي كفاية الحاجات التانية خصوصا ان الجزار بتاعنا بعيد شوية.. وقعد يتريق عليا ويقولي ( اه ماهو لازم البوفتيك عشان محدش يقول حاجة ) الجملة الشهيرة اللي قالها الفنان عبد المنعم مدبولي لتحية كاريوكا في فيلم تقريبا ام العروسة بصراحة انا ضحكت في الأول لكن اصريت على البيفتيك ونزل فعلا بس بعد مارجع دبينا حتة خناقة بوظت عليا فرحة التحضير للعيد واستقبال العيلة.. غالبا كدة الرجالة غاويين نكد وتلاكيك خصوصا في اي موضوع ليه علاقة بالشرا.. خلصت الخناقة بالضالين لكن لغاية النهاردة كل ما حد يزورنا يفضل يتريق عليا على الموقف دة ويكرر جملة عبد المنعم مدبولي وما اكتفاش بكدة دة فضل يكر في تفاصيل تانية مضايقاه لاي حد يزورنا وطلع كل خصوصياتنا برة وانا اتفرست بصراحة فطبعا ما سكتش.. قمت انا كمان بالدور اللي هو مصر عليه لغاية ما وصل الموضوع النهاردة للطلاق وانا لسة ما كملتش سنة جواز … اعمل ايه بقى في المصيبة دي ؟!

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي

هو مش كفاية مصيبتك مع البيفتيك ؟! والله مستغربة جدا من سلوكك مع جوزك من البداية.. مفكرتيش هو ليه وصل للمرحلة دي ؟! طيب ما حستيش ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل كل اللحوم اللي حضرتك طالباها ؟! بعدين الراجل اكيد قالك زي ما ذكرني ان الجزار بعيد يعني كان كفاية باقي الاصناف اللي انتي فرضتيها على جيبه !! يا ست الكل الدنيا مش ناقصة مشاكل وكفاية صنف واحد من النكد وهو طريقتك في التعامل من الاساس.. في غلط في طريقتك بشكل عام.. الازواج المفروض انهم بيتفاهموا ويتفقوا مع بعض بالتراضي على كل خطوة ولو بسيطة عشان الدنيا تمشي والحياة تبقى بسيطة.. بيفتيك ايه دة اللي يوصل اتنين لطلاق ماهو عنده حق يشتكي ويتريق كل ما حد يزوركم طبعا.. دي مشكلة كوميدية اساسا.. راجعي الله يخليكي نفسك وروحي اعتذري لجوزك واوعديه انك هتتخلصي من صفاتك اللي بيتضايق اي حد طبيعي.. لو اصريتي على اسلوبك دة انا بضمنلك الطلاق طبعا ووالله لو انا كنت شايفة إنه غلطان بالتأكيد كانت نصيحتي ليكي اختلفت.. صل على النبي وروحي راضيه على الله هو بس يرضى.

خلص الكلام.

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