عاجل.. أسعار "الذهب" في مصر تقفز 20 جنيهًا للجرام في أول أيام العيد

رغم الانخفاض العالمي

كشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، ان اسعار الذهب واصلت الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات هذا الاسبوع، بدعم من ارتفاع الطلب على شراء الجنيهات الذهب والأوقيات للتحوط منه من التقلبات الاقتصادية.

وقال " نجيب" خلال تصريحات لـ" الفجر"، إن اسعار الذهب حققت زيادة فى أول ايام العيد اليوم الاثنين بلغت 10 جنيه للجرام، بعدما كان سجلت زيادة الأمس الأحد بنفس القيمة، منوها إلى أن تلك الارتفاعات جاءت رغم تراجع اسعار الذهب عالميا.

وارتفع سعر جرام “عيار 21” في تعاملات اليوم الاثنين إلى مستويات 1155 جنيه مقارنة 1145 جنيه في تعاملات الأمس الأحد، وزاد سعر جرام عيار 24 إلى 1295 جنيه، وارتفع جرام عيار 18 إلى 980 جنيه، كما زاد الجنيه الذهب إلى مستويات 9300 جنيه.

اسعار الذهب تتراجع عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1890.69 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحد في المئة إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو أثار وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم الاثنين مما شكل ضغطا على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب واحد في المئة يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأمريكي لكنه أنهى شهر أبريل نيسان بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.66 دولار للأوقية كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 929.51 دولار كما تراجع البلاديوم 1.7 في المئة إلى 2281.99 دولار.