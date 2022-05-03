شاهد.. أنشودة ودعاء من مشاري العفاسي أمام الرئيس السيسي باحتفالية عيد الفطر

أبدع الشيخ مشاري العفاسي في أنشودة "يا مصر يا" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية عيد الفطر المبارك.

وقال مشاري في خلال الاحتفالية الذي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" أمس الاثنين: "هذا البلد العظيم له فضل عليا وعلى الدنيا كلها أحب أقدم لها هذا الدعاء"، مستطردًا "يا مصر كرمك الذي أعلاكي في الذكر المبين".

وألقى مشاري عددًا من القصائد والأناشيد في حب مصر وذلك بالاحتفالية التي أقيمت اليوم لأبناء وأسر الشهداء بحضور الرئيس السيسي.

وكان تحدث الرئيس السيسي، لأول مرة عن بيان 3 يوليو الشهير الذي جاء ردًا على تظاهرات المصريين في 30 يونيو. مستطردًا "شوفتوا قد ايه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار".

وأضاف "أنتوا متعرفوش انتوا عملتوا فينا ايه مش عايز اتكلم علشان ده عيد، ولكن تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه في 3 يوليو كنا حريصين لآخر لحظة ميحصلش صدام لا قولنا عزل رئيس ولا جماعة إرهابية ولا أي حاجة".

وتابع "حتى البيان اتكتب بس كتير منا ميخدوش باله، أنا بقول الكلام ده لان كتير من الناس مكنتش مصدقة ولكن لأجل خاطر الحقيقة اللي عملوها المصريين في 3 يوليا حاولنا نحل المسألة من غير مواجهة أو صدام ولكن مكنش حد عايز يفكر إذا كان ده حقيقة ولا نص حقيقة".