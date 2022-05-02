المجمعات الإستهلاكية تفتح أبوابها خلال إجازة العيد مع توافر جميع السلع



أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها كل إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% واضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه قد ضخت كميات كبيرة من كل انواع السلع بها



وتلقى الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضه للصناعات الغذائية وأفاد التقرير الوارد إلى سيادته أن المجمعات الاستهلاكية سوف تفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية اضافه إلى صرفها السلع التموينيه المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية كذلك.



وأشار التقرير الوارد إلى سيادته بوجود أكثر من 1100 صنف من تلك السلع ويتم ضخها يوميا داخل المجمعات الاستهلاكية مع تكثيف المعروضات حال زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير الاستاذ / احمد كمال أن التقرير الوارد للاستاذ الدكتور من الشركة القابضه شمل أيضا انشاء غرفة عمليات مركزية بكل شركة من شركات الجملة وشركات المجمعات لمتابعه توافر السلع وفتح المجمعات بالتناوب ًحسب القرارات المحددة لذلك وأشار المتحدث الرسمى معاون الوزير أن الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات التموينية بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية لمتابعه توافر السلع وجودتها وإعلان الأسعار على كل سلعه مؤكد أنه شدد على إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية لمتابعه المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية أيضًا خلال إجازة العيد من جانب منافذ الوزارة.