قفزة في أسعار الذهب بمصر في أول أيام عيد الفطر.. والمعدن الأصفر يسجل مستويات قياسية جديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قفزت أسعار الذهب، في تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الإثنين، لتسجل الأسعار مستويات قياسية جديدة عند 1160 جنيهًا للجرام من عيار 21 بالرغم تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر في البورصة الدولية لتصل لمستويات 1878 دولار للأونصة.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 سجل 994 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 1160 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1326 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 9280 جنيها


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.66 دولارًا للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 929.51 دولار وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2281.99 دولار.

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