40 % من الشركات اليابانية ترفع الأسعار بسبب كورونا والأزمة الأوكرانية



أظهر استطلاع ياباني أجرته شركة أبحاث ائتمانية، أن أكثر من 40 % من الشركات اليابانية ترفع الأسعار في غضون عام، وسط ارتفاع تكاليف المواد نتيجة جائحة كوفيد -19 والأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه في استطلاع أجرته شركة "تيكوكو داتا بنك" للإحصاءات الائتمانية شمل 1855 شركة في اليابان وأجري أوائل أبريل الماضي، قالت 43.2% من الشركات إنها رفعت الأسعار هذا الشهر أو تخطط للقيام بذلك بحلول نهاية مارس من عام 2023 المقبل.

وأضافت الشركة أنه عند دمج الشركات التي رفعت الأسعار بالفعل بين أكتوبر ومارس الماضيين، تصل النسبة إلى 64.7 % من الإجمالي، ومع ذلك، قال 16.4 % إنهم غير قادرين على تحميل عملائهم التكاليف المرتفعة على الرغم من رغبتهم في ذلك، فيما قال 7.4 % فقط إنهم لا يخططون لزيادة الأسعار في غضون عام.

ويبيع عدد متزايد من الشركات اليابانية منتجاتها بسعر أعلى في بلد شهد سنوات من الانكماش، حيث تسبب الوباء والعملية الروسية في أوكرانيا في ارتفاع تكلفة كل شيء من القمح إلى النفط الخام.

