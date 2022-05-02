تراجع أسعار النفط وبرنت عند 105.93 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط اليوم، الاثنين، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، واحتمالات تعطل الإمدادات جراء الأوضاع العالمية الراهنة.

 

ووفقا لوكالة رويترز؛ فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.1 في المئة إلى 105.93 دولار للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو واحد في المئة إلى 103.70 دولار للبرميل.

 

وأضافت الوكالة أن الأسعار تراجعت بعد نشر الصين بيانات أمس الأول أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كورونا.

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