تايلاند تتوقع ارتفاع عدد الرحلات الجوية بعد تخفيف قيود كورونا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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توقعت هيئة الطيران المدني في تايلاند تسيير 83 ألفا و500 رحلة جوية شهريا لجميع المطارات بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بـ 44 ألفا و500 رحلة في الوقت الحالي، وذلك بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة تراسوري تايساراناكول، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الرحلات الجوية الدولية والمحلية.

كانت تايلاند ألغت أمس، الأحد، شرط خضوع المسافرين القادمين للبلاد لاختبار كورونا في محاولة لجذب السائحين الأجانب، وقد وصل 17 ألف مسافر على متن 96 رحلة جوية في مطار سوفارنابومي الدولي و4000 مسافر في مطار بوكيت.

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