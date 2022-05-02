أسهم أوروبا تتراجع بعدما حدت بيانات صينية من الإقبال على المخاطر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات محدودة اليوم الاثنين متأثرة بشركات كبرى مثل مرسيدس بنز بدأت في تداول الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح في حين حدت بيانات أشارت إلى انكماش أكبر في نشاط المصانع الصينية من الإقبال على المخاطر.

وتراجع المؤشر STOXX600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش في طريقه لوقف مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي، لكن التعاملات كانت محدودة على الأرجح بسبب عطلة البنوك في بريطانيا.

وأثر تداول الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح بشدة على المؤشر STOXX ففقدت أسهم شركات كبرى جاذبيتها مثل أسهم مرسيدس بنز وباير للرعاية الصحية وكونتيننتال لقطع غيار السيارات وباسف للكيماويات.

وأظهرت بيانات أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكثر مما كان يُخشى في أبريل نيسان بعد أن أوقفت قيود لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل الإمداد مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الحالي.

وهبط سهم فيستا لتوربينات الهواء بنسبة 4% بعدما خفضت توقعاتها لأرباح التشغيل في العام بكامله بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتراجع سهم أدلر جروب الألمانية للعقارات 44.1% مسجلة انخفاضا قياسيا بعد أن أعلنت أن جميع أعضاء مجلس إدارتها عرضوا تقديم استقالاتهم فورا بعد أن رفض مراجع حسابات إعطاء رأي في البيانات المالية للشركة.

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