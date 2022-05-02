تراجع سعر الذهب بسبب ضغوط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وترقب اجتماع الفدرالي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1890.69 دولار للأونصة في الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من الشهر الجاري وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفردالي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم الاثنين مما شكل ضغطا على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب واحد في المئة يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأميركي لكنه أنهى شهر أبريل نيسان بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأميركي سياسته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.66 دولارًا للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 929.51 دولار وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2281.99 دولار.