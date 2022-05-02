ارتفاع محدود لإنتاج أوبك في أبريل مع انخفاض إمدادات إفريقيا

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أبريل نيسان جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بدد الانخفاض في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.58 مليون برميل يوميًا في أبريل نيسان، بزيادة 40 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميًا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.

وتقلص أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، تدريجيًا تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.

وتجتمع أوبك+ يوم الخميس ومن المتوقع أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ممثل لدى أوبك عن اجتماع الخميس 28 أبريل نيسان "من المرجح أن يكون الرأي هو الإبقاء على الخطة".

وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في أبريل نيسان من جميع أعضاء أوبك+، منها نحو 254 ألف برميل يوميًا يتقاسمها منتجو أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق.

ووفقًا لمسوح لرويترز يقل الإنتاج عن الزيادات التي تم التعهد بها من أكتوبر تشرين الأول إلى مارس آذار، مع استثناء فبراير شباط، إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة.

حدث أكبر انخفاض في الإنتاج في ليبيا التي فقدت في وقت ما في أبريل نيسان أكثر من 550 ألف برميل يوميًا بسبب إغلاق حقول ومرافئ نفط، وتعد ليبيا واحدة من أعضاء أوبك الذين لا تشملهم تخفيضات الإنتاج.

ووجد المسح أن إنتاج نيجيريا سجل انخفاضًا قدره 40 ألف برميل يوميًا مع انخفاض الصادرات عن مارس آذار.

وحدت هذه الانقطاعات من أثر زيادة إنتاج أوبك حيث نفذ كبار المنتجين التزاماتهم بزيادة الإمدادات، ووجد المسح أن أكبر زيادة في أبريل نيسان بلغت 100 ألف برميل يوميًا وجاءت من السعودية.

وعزز العراق، الذي أعلن زيادة شهرية في صادراته، إنتاجه بمقدار80 ألف برميل يوميًا.

والتزمت الإمارات بزيادة حصتها وأضافت 40 ألف برميل يوميًا في حين زاد إنتاج الكويت 10 آلاف برميل يوميًا.

وخلص المسح إلى أن إيران، المستثناة أيضًا من خفض الإنتاج، تشحن المزيد إلى الصين في 2022 وزاد إنتاجها في أبريل نيسان حتى مع عدم توصل المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إلى اتفاق.

وارتفع أيضًا إنتاج فنزويلا، وهي دولة منتجة أخرى معفاة من التخفيضات.

وأظهر المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد في أنجولا وغينيا الاستوائية والجابون بسبب عدم القدرة على زيادته.

ويستهدف مسح رويترز تتبع إمدادات السوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات تدفقات رفينيتيف أيكون والمعلومات التي ترد من متعقبي الناقلات مثل بترو لوجيستكس، فضلًا عن المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.