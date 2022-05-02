ارتفاع عائدات اليمن النفطية بنحو 99% إلى 1.4 مليار دولار في 2021

أظهر تقرير حكومي للبنك المركزي اليمني اطلعت عليه رويترز الإثنين 2 أيار مايو، إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في 2021 هو الأول من نوعه منذ سنوات وبلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4%.

وأضاف التقرير أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1% في عام 2021، ارتفاعًا من 60.3% في 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.

وهذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل 7 سنوات.

وتراجع الإنتاج حاليًا إلى 55 ألف برميل يوميًا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميًا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميًا عام 2007 وفقًا للبيانات الرسمية.