تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات مايو مع صدور بيانات اقتصادية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات أولى جلسات مايو أيار على تراجعات فيما عدا FTSE البريطاني أغلق مرتفعًا، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية ومستجدات السياسة النقدية.

وفي نهاية تعاملات الإثنين، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.54%، كما أغلق مؤشر DAX الألماني على تراجعات بنسبة 1.45%، وانخفض مؤشر CAC الفرنسي بنحو 1.66%، بينما أغلق FTSE البريطاني على ارتفاع بنحو 0.47%.

وكشفت بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا اليوم تراجعها بصورة غير متوقعة في مارس آذار وذلك بنحو 0.1%.

وعلى صعيد الشركات، هبط سهم Airbus بنحو 1.8% على الرغم من تلقيها طلبية شراء كبيرة من شركة Qantas.