هل يرحل كريستيانو عن مان يونايتد؟.. رانجنيك يجيب

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو.

وقال رانجنيك في تصريحاته اليوم " مستقبل رونالدو؟ هذا سؤال يجب أن تطرحه على تين هاج وليس علي".



وواصل: "الفريق يحتاج إلى المزيد من المهاجمين، يجب أن يكون هناك اثنان أو ثلاثة مهاجمين جدد الموسم المقبل، هذا واضح جدًا".



وأوضح: "لدى تين هاغ مباراتان آخريان للعب مع أياكس، لدينا ثلاث مباريات أخرى لنلعبها هنا، كلما أراد التحدث معي وتبادل آرائنا، فأنا أكثر من سعيد للقيام بذلك".



واختتم: "إذا كنت تفكر في مانشستر سيتي وليفربول، فجلبوا اللاعبين في كل فترة انتقالات، عززوا الفريق، وجلبوا لاعبين ليسوا بهذه الشعبية في الوقت الذي وقعوا فيه، وتطوروا ليصبحوا أفضل فريقين في العالم".