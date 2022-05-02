وزير نيجيري: روسيا مهتمة بالاستثمار في خط أنابيب غاز إلى المغرب

قال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية يوم الاثنين إن روسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي المطروح منذ 2016.

‭ ‬‬‬ووقعت نيجيريا والمغرب لأول مرة اتفاقية بشأن المشروع في ديسمبر كانون الأول 2016. وإلى جانب ربط البلدين، من المتوقع أيضا أن يربط خط الأنابيب (TADAWUL:2360) البالغ طوله 5660 كيلومترا بعض البلدان الأفريقية الأخرى بأوروبا.

وقال الوزير تيميبر سيلفا للصحفيين في أبوجا "كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي. إنهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع وهناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يرغبون أيضا في الاستثمار في المشروع".

وأضاف "هذا خط أنابيب سينقل غازنا عبر العديد من البلدان في إفريقيا وأيضا، على طول الطريق إلى حافة القارة الأفريقية حيث يمكننا الوصول إلى السوق الأوروبية كذلك".

ومضى يقول إن حكومة الرئيس محمد بخاري تأمل في بدء المشروع على الأقل قبل مغادرته منصبه في مايو أيار 2023. ولم يذكر كم سيتكلف.

ونيجيريا غنية بالهيدروكربونات لكنها تنتج القليل من الكهرباء، مما يجعل صناعاتها غير قادرة على المنافسة.