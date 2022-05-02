عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تتخطى 3% لأول مرة منذ 2018

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الإثنين 2 أيار مايو، مع مراقبة المستثمرين للبيانات الاقتصادية والسياسة النقدية في يوم التداول الأول من الشهر.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 11 نقطة أساس إلى 3%، كما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بأكثر من 11 نقطة أساس إلى 3.062%.

ويضع هذا الارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2018، حيث ارتفع العائد القياسي بسرعة هذا العام بعد إنهاء 2021 بالقرب من 1.5%، وتم تداوله بالقرب من 2.33% في نهاية مارس.

يتطلع المستثمرون إلى الأربعاء 4 أيار مايو، عندما ستصدر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بيانًا حول السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.2% عن العام الماضي.

وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي عند 59.2، بانخفاض طفيف عن القراءة الأولية ولكنه أعلى من مارس، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 55.4.