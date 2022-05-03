أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر مع استمرار العطلة الطويلة للقطاع المصرفي بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 18.43 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.32 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.58 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

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