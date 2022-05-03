يسرا: مبسوطة بنجاح "أحلام سعيدة"

علقت الفنانة يسرا، على النجاح الذي حققه مسلسلها "أحلام سعيدة " الذي قمته في موسم رمضان المنقضي قائلة أنها سعيدة جدًا بنجاح المسلسل وأنه حاز على إعجاب المشاهدين.



وكشفت في لقاء ها خلال برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أنها ترى دائمًا أن الكوميديا أصعب بكثير من الدراما قائلة: ”عشان نلاقي موضوع يبقى مضحك ويكون المشاهد بيضحك بجد حيث من المهم أن تكون الكوميديا معتمدة على كوميديا الموقف وليست مُختزلة في جملة أو نكته".



وردًا على سؤال الحديدي الذي وجهته لها حول كيفية انتقالها في المواسم الرمضانية السابقة من الدراما العميقة إلى الكوميدي قالت يسرا: "مكنتش قادرة أعمل دراما وقلت ده لجمال العدل وقلتله عاوزة أضحك والناس تنبسط ويبقى فيه حالة مختلفة عن الحالات السابقة التي إعتاد عليها الجمهور مني".