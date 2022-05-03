النجم الكبير سمير صبري يغادر المستشفى

الفجر الفني
سمير صبري
سمير صبري
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أفادت أنباء صحفية بمغادرة الفنان الكبير سمير صبرى، المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية.

 

وقالت ذات الأنباء إن الفنان غادر المستشفى منذ يومين ويقضى عيد الفطر بمنزله في الإسكندرية.

 

كانت شقيقة سمير صبري صرحت مؤخرًا بأنه لا يزال  فى المستشفى يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة فى القلب للمرة الثالثة، نظرا لأن حالته الصحية لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية فى الوقت الحالي، كما يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات في أحد المستشفيات".

 

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