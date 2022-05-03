أحمد حلمي يطرح أغنية "الحركة دي" من فيلم "واحد تاني"

الفجر الفني
أحمد حلمي
أحمد حلمي
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كرح النجم أحمد حلمي، أغنيته الجديدة بعنوان "الحركة دى" وهى أغنية فيلمه الجديد "واحد تاني".

 

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كوليبكس.

 

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

 

 

 

فيلم واحد تاني أحمد حلمى سينما
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