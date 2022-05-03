أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 3-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها في استقرار واضح في الأسواق بتعاملات اليوم، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تعرف على مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري المصري

بعد رمي القميص.. عقوبات مالية كبيرة على نجم الأهلي

البيت الأبيض: ما يحدث في أوكرانيا ليست حربا بالوكالة والولايات المتحدة ليست طرفا فيها

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 3-5-2022

موعد مباراة يوفنتوس وجنوي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

رضا شحاتة يكشف عن موقفه من الانضمام إلى جهاز موسيماني في الأهلي

احتفالية ضخمة للعرض العالمي لـ Doctor Strange in the Multiverse of Madness

"القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة ثانى أيام العيد مدفوعة الأجر للقطاع الخاص