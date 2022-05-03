أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 3-5-2022

استقرت أسعار مواد البناء اليوم حيث حققت اسعار الحديد في مصر استقرار بعد تراجعات قوية اعلنت عنها المصانع، وبد تطبيقها بداية من الشهر الجاري.

وأعلنت مصانع الحديد العاملة في مصر، أنه بداية من شهر مايو سوف يتم خفض سعر الطن تسليم ارض المصنع بقيمة تتراوح بين 800 إلى 900 جنيه، بعد ان كانت رفع سعر الطن منذ منتصف فبراير بقيمة 5 الالاف جنيه.

وحققت أسعار الاسمنت في مصر اليوم استقرار، مع تأكيد شعبة الأسمنت بتحاد الصناعات توفر المعروض منه بالاسواق، وحدوث تراجعات في سعره خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.

اسعار الاسمنت في مصر اليوم:

ستقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1290 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1260 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1270 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1265 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1275 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1280 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1265 جنيها.

كشفت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عن وجود استقرار ملحوظ لسوق الاسمنت في مصر مع اتجاه الأسعار إلى الانخفاض خلال شهري مارس وأبريل.

وقال المهندس أحمد كُريّم رئيس الشعبة، بأن أسعار الاسمنت شهدت تراجعًا ملحوظًا في الشهرين الماضيين حيث تراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع ما بين 1100 و1200 جنيها و1200 إلي 1280 جنيها للمستهلك شامل النقل حسب المنطقة والنوع والتعبئة.

وأوضح أن السوق تشهد في الفترة الأخيرة توافر كبير للكميات المطروحة للبيع مع التزام مصنعي الأسمنت بإنتاج كامل حصتهم المحددة للتأكد من استقرار السوق ومنع أي فرصة للتلاعب بالأسعار أو استغلالها، وذلك برغم الصعوبات التي واجهت المصنعين منذ بداية تبعات الأزمة الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى الضوابط البنكية الجديدة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقالت الشعبة في بيان لها:« تؤكد شعبة الاسمنت المصرية علي كافة العملاء والشركات والمستهلكين حرصها علي دعم السوق وحركة البناء والتشييد وادراكها التام لأهمية دورها في تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية ».

وأضاف البيان، « كما تشيد الشعبة باهتمام د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصناعة الاسمنت والاجتماع بالمنتجين للوقوف على مشاكل الصناعة الوطنية، كما تثمن دور ومجهودات وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في النهوض بالصناعة وتوفير المناخ التنافسي والعادل الذى يعود بالنفع على المستهلك المصري ».

أسعار الحديد في مصر:

سجل سعر حديد عز نحو 19170 جنيها.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي نحو 19120 جنيها.

سجل حديد المصريين نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد العتال نحو 19700 جنيه.

كما سجل سعر حديد المراكبي نحو 19700 جنيه.

وسجل سعر حديد العشري نحو 19 ألف جنيه.

وسجل حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.

حديد عز يوضح اسباب انخفاض اسعار الحديد:

وعللت شركة حديد عز سبب انخفاض اسعار حديد التسيح في مصر، إلى تراجع حاد خلال يومي العمل الماضيين لأسعار الخردة بـ64.23 دولار للطن، كما استمر الانخفاض في خام الحديد بقيمة 33 دولار للطن، كذلك انخفض سعر حديد التسليح شبه المصنع (المربعات-البيليت) تصدير روسيا الاتحادية بنحو 60 دولار في الـ8 أيام عمل الأخيرة، ويستمر انخفاض المربعات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة وصعوبة تصريف الإنتاج.

و تراقب الشركة عن كثب كافة المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية التي من شأنها التأثير على سعر حديد التسليح، ويتضمن ذلك عناصر التكلفة، أسعار البيع عالميًا، حجم المخزون، معدلات الاستهلاك القائمة والمتوقعة وغير ذلك، مضيفة أنها تعمل على المحافظة على التوازن بين استقرار الأسعار وديناميكية التسعير.

ونوهت الشركة، إلى أن انخفاض مستوى مخزون حديد التسليح، وكذلك باقي الخامات الرئيسية في سلسلة الإمداد، وهو الأمر الذي يمكن الشركة من التعامل الفوري مع هذه المستجدات.