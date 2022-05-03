أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 3-5-2022

حققت أسعار الاسمنت في مصر اليوم استقرار، مع تأكيد شعبة الأسمنت بتحاد الصناعات توفر المعروض منه بالاسواق، وحدوث تراجعات في سعره خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.

اسعار الاسمنت في مصر:

ستقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1290 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1260 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1270 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1265 جنيها.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1275 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1280 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1265 جنيها.

شعبة الأسمنت الأسعار مستقرة عند 1280 جنيه للطن:

كشفت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عن وجود استقرار ملحوظ لسوق الاسمنت في مصر مع اتجاه الأسعار إلى الانخفاض خلال شهري مارس وأبريل.

وقال المهندس أحمد كُريّم رئيس الشعبة، بأن أسعار الاسمنت شهدت تراجعًا ملحوظًا في الشهرين الماضيين حيث تراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع ما بين 1100 و1200 جنيها و1200 إلي 1280 جنيها للمستهلك شامل النقل حسب المنطقة والنوع والتعبئة.

وأوضح أن السوق تشهد في الفترة الأخيرة توافر كبير للكميات المطروحة للبيع مع التزام مصنعي الأسمنت بإنتاج كامل حصتهم المحددة للتأكد من استقرار السوق ومنع أي فرصة للتلاعب بالأسعار أو استغلالها، وذلك برغم الصعوبات التي واجهت المصنعين منذ بداية تبعات الأزمة الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى الضوابط البنكية الجديدة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقالت الشعبة في بيان لها:« تؤكد شعبة الاسمنت المصرية علي كافة العملاء والشركات والمستهلكين حرصها علي دعم السوق وحركة البناء والتشييد وادراكها التام لأهمية دورها في تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية ».

وأضاف البيان، « كما تشيد الشعبة باهتمام د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصناعة الاسمنت والاجتماع بالمنتجين للوقوف على مشاكل الصناعة الوطنية، كما تثمن دور ومجهودات وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في النهوض بالصناعة وتوفير المناخ التنافسي والعادل الذى يعود بالنفع على المستهلك المصري ».