الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين خلال أيام العيد

وجهت الأرصاد الجوية للمواطنين نصائح مهمة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، الأمر الذي جعل الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بمجموعة من النصائح لتفادي التعرض لأشعة الشمس.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين لتفادي أشعة الشمس

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين أن يلتزموا بالقيادة الهادئة في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية.

كما نصحت الأرصاد الجوية المواطنين أنه في وجود الأتربة نهارا يجب ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم.

وقلت الأرصاد الجوية للمواطنين أن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط

ويجب على المواطنين الالتزام بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا، وتتراوح درجة الحرارة بين 33: 34 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ووجهت الأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وتجنبها لأن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام العيد.

حالة الطقس اليوم

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

جود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء

طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري