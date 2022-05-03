الذهب يصعد بعد تراجعه إلى أدنى مستوى فى شهرين ونصف



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير في الجلسة السابقة بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1866.02 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1865.10 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.90 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2243.06 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة مقتربة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، امس الإثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بفعل زيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 1865.31 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة 1807 بتوقيت جرينتش، وكان قد بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 16 فبراير شباط عند 1854.36 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2.5 في المئة عند التسوية إلى 1863.60 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “هناك ضغط على سوق الذهب مع ارتفاع الدولار والعوائد وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أكثر تشددا ”في سياسته النقدية".

وأضاف "النشاط الاقتصادي الصيني في بيانات المصانع هناك بلغ أدنى مستوياته وهو ما أدى أيضا إلى انخفاض سوق المعادن".