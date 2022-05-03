وزير التموين: صرف ثلاثة أيام من حصص الدقيق لكل مخبز وحملات يومية على المخابز



أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل المخابز تم صرف حصة ثلاثة أيام دقيق لها قبل العيد للعمل أثناء العيد دون عائق وأشار إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج رغيف خبز للمواطن، مشيرا إلى أن مواعيد فتح وغلق المخابز عادت إلى طبيعتها إلى ماقبل شهر رمضان المبارك.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميًا عمل كل الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية الموجودة بالوزارة إضافة إلى غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموين مؤكدًا أن عمليات إنتاج الخبز تسير بسلاسة ولم يصل لغرفة العمليات المركزية اى شكوى حتى الآن.



وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال إلى أن المخابز تنتج يوميًا مابين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا مشيرًا إلى أن السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على المديريات والقطاعات الرقابية بالوزارة بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بمواعيد فتح المحال والمخابز بالمواعيد المقررة والتزامها بتقديم الدعم المقرر لكل مواطن سواء من الخبز أو السلع التموينية، بالكميات والاسعار المناسبة، وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن كل الأنشطة التموينية تسير كالمعتاد بعد التوجيهات التى أصدرها الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للقطاعات الرقابية والمديريات مشيرا إلى أن غرف العمليات تتابع الأمر لحظة بلحظة سواء بالمخابز أو بمنافذ صرف السلع التموينية.

