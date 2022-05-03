الزراعة: متبقيات المبيدات يفحص 2000 عينة والتصدير في العيد والحجر الزراعي يواصل فحص الصادرات والواردات



تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الإدارات الخدمية بالوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك أعلنت د. هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) بأنه نظرًا لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي فإن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال أجازة عيد الفطر المبارك حيث قام المعمل باستقبال عدد 2000 عينة حتى الآن وأكدت عبد اللاه أن المعمل سوف يقوم بأداء مهامه طوال أجازة عيد الفطر المبارك وذلك حتى لا يتم تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.



وفي سياق متصل أكد د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن مفتشي ومهندسي الحجر يواصل العمل على مدار الساعة في الموانئ والمزارع لتسهيل شحنات التصدير وكذلك فحص واردات مصر من السلع الاستيراتيجية