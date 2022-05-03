تراجع مؤشر التصنيع الأمريكي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى منذ 2020

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في أبريل الماضي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ 2020 مع تراجع النمو في الطلبيات والإنتاج والتوظيف.

وتراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي لقياس نشاط قطاع التصنيع إلى 4ر55 نقطة الشهر الماضي مقابل 1ر57 نقطة، وفقا لبيانات صدرت اليوم الاثنين.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتؤكد هذه البيانات تأثير القيود المستمرة على الإمداد والتي تفاقمت بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) في الصين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع مؤشرا الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى أدنى مستوى لهما منذ مايو 2020، رغم الاستمرار فوق المستوى الذي يظهر تحقيق النمو.

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