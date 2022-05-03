ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول امتحانات العام الدراسي الجاري للصفوف الأولى، وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد انتهاء الدرسة في الصفوف الأولى

وقالت الوزارة إن الدراسة للصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي مستمرة حتى يوم الخميس 19 مايو 2022 حسب المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب في الصفوف الأولى ينتظمون في مدارسهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ظوابط التقييم في الصفوف الأولى

يعتمد نظام التقييم فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي على أن الامتحانات لن تعقد تحريرية للطلاب.



كما تعتمد آلية التقييم بالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب



ومن المفترض أن تعتمد نظام التقييم في الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي على قياس نواتج التعلم من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية والتحريرية، والمهارية، وتلك المهام يكلف بها معلم الفصل التلاميذ فى الصفوف الأولى



ووفقا لما أكدته الوزارة، تبين أنه يتم إجراء التقييم نهاية الترم الدراسي، كما يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقي.



وأشارت الوزارة إلى أن المعلم يمكنه كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.



وكشفت الوزارة أنه عند ملء الاستمارة النهائية للتقييم تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم.

ألوان لتقييم معرفة مستوى الأطفال

- اللون الأحمر: مستوى الطالب" أقل من التوقعات" أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.



- اللون الأصفر: "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.



- اللون الأخضر: "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.



-اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.