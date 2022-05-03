تراجع أسعار النفط لانخفاض الطلب على الوقود بسبب قيود الصين ضد كورونا

تراجعت أسعار النفط، مع تهديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتوجيه مزيد من الضربات للأنشطة التجارية والطلب على الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

واقتربت أسعار العقود الآجلة المتوسطة لخام غرب تكساس من 101 دولار للبرميل اليوم الاثنين مع تراجع الأنشطة التجارية لأكبر مستورد للنفط في العالم إلى أسوأ مستوياته منذ 2020، متجاوزا التوقعات المتزايدة بأن أوروبا قد توافق على الحد من مشتريات الخام من روسيا.

وقالت بلومبرج إن العاصمة الصينية بكين أعلنت إغلاق الصالات الرياضية ودور السينما، خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. وتستمر عمليات الإغلاق في شانغهاي، رغم وجود مؤشرات بأن تفشي المرض في المركز المالي الكبير بدأ في التراجع.