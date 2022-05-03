تداول 15 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن التي تم تداولها بالميناء إلى 15 سفينة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9000 طن، وتشمل 3500 طن فوسفات و5500 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5000 طن تشمل 3500 طن خردة و1500 طن أبلكاش.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 676 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1396 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 85420 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 232241 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 935 شاحنة.

