تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت موانئ البحر الأحمر خلال ال(24) ساعة الماضية تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة، و124 شاحنة، و12 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر -في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن حركة الصادرات شملت تداول 1384 طن بضائع عامة ومتنوعة، و52 شاحنة، كما شملت حركة الواردات تداول 31 طن بضائع عامة ومتنوعة، و72 شاحنة، و12 سيارة ملاكي.

وأضافت الهيئة أن ميناء نويبع وصلت إليه السفينتان "سيناء وعمان" وغادرتا منه؛ فتم استقبال شاحنتين بحمولة 31 طنا، و70 شاحنة فارغة، و12 سيارة ملاكي، وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1384 طن بضائع عامة.

وأشارت إلى تسجيل موانئ الهيئة وصول وسفر 226 راكبا.

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