الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبدأ اجتماعات تستمر يومين

بدأ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) اليوم الثلاثاء اجتماعات تستمر يومين يتوقّع أن يقرر في ختامها رفع معدّلات الفائدة بشكل كبير مع سعي السلطات لمكافحة تضّخم بلغ مستويات قياسية.





وبعد الإعلان عن رفع معدّل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في آذار/مارس، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وأعضاءلجنة السياسة النقدية أنه قد يتقرر رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ختام الاجتماعات الأربعاء.





وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا مستمرا للأسعار.





ومؤخرا عدّلت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم.





وبات التحرك ضرورة ملحّة فيما يسجل التضخم الذي فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية، أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.





وتعتبر الأدوات المتاحة للاحتياطي الفدرالي الأميركي من الأكثر فاعلية لضبط الطلب وبالتالي إبطاء وتيرة التضخم.