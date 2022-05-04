وزير الدفاع الأمريكي: روسيا أصبحت تمثل تهديدا في الوقت الحالي

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن «مهمة السيطرة على الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا تقع على عاتق كييف» حسب شبكة سكاي نيوز.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أدلى بتصريحات قوية عن الصين وروسيا في إطار الصراع للهيمنة العالمية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي حسب شبكة سكاي نيوز: إن «الفرق بين الصين وروسيا هو أن الأولى تمثل تحديًا أما الثانية فأصبحت تهديدًا آنيًّا».

وفي وقت سابق انتقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التحذيرات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من نشوب حرب عالمية ثالثة واستخدام للأسلحة النووية.

وفي أعقاب المؤتمر الدولي عن أوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأمريكي الجوية في مدينة رامشتاين الألمانية، قال أوستن إن كل حديث عن استخدام محتمل للأسلحة النووية أمر خطير للغاية وقليل الجدوى.

وأضاف: "لا أحد يريد حربًا نووية ولا أحد بإمكانه أن يكسبها"، وتابع أنه دائمًا ما يكون هناك احتمال قائم لحدوث عدد من الأشياء، لكني أرى أن دق طبول الحرب والتكهن باستخدام أسلحة نووية من الأمور المحفوفة بالمخاطر والتي لا تعود بالنفع على أحد، وقال إن بلاده تفعل كل ما في وسعها من أجل منع خروج الحرب عن السيطرة بتجاوزها لحدود أوكرانيا.

وكان لافروف تحدث في وقت سابق عن وجود خطر حقيقي لنشوب حرب عالمية ثالثة، وقال في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشرتها وزارة الخارجية على قناة تليجرام إن الخطر جسيم وحقيقي ولا يجب الاستهانة به.