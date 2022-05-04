أول رد لياسر جلال على نبأ اعتزاله بعد نجاح مسلسل الاختيار 3

كشف الفنان ياسر جلال بطل مسلسل الاختيار 3، حقيقة اعتزاله العمل الفني بعد النجاح الكبير الذي حققه بأداء دور الرئيس السيسي في مسلسل الاختيار 3، خاصة بعد تداول بعض التكهنات عن هذا الأمر.

وقال جلال خلال لقائه على راديو 9090: "أنا هقول اللي قيل لي، القائمين على المتحدة للخدمات الإعلامية، أكدوا أنه مفيش حاجة اسمها الدور ده آخر المطاف وأنك تقعد، أنت ممثل شاطر فهتعمل أدوار كثيرة".

وأكد الفنان ياسر جلال أنه ممثل سيؤدي الكثير من الأدوار قائلا: "هرجع أشتغل زي ما كنت بشتغل، خلال السنوات اللي فاتت، وهعمل أدوار متنوعة، إحنا بنتعامل مع ناس مثقفين جدًا ومتعلمين جدًا وفاهمين جدًا، إن ده فن، والرئيس فاهم دور الفن، وإذا كنت نجحت لازم أدعم نجاحي بأدوار أخرى".

وتابع جلال حديثه مع فاطمة مصطفى: "العمل الفني منتج يدخل البيت، عشان كدا براعي معايير المتلقي، وبلتزم بمعايير رقابية مؤسساتية ومجتمعية، خاصة أن مصر لديها جيش قوي، من قوة مصر الناعمة، وأنا ما دام نجحت في دور معين أقدر أقدم الكوميدي والتراجيدي والأكشن".